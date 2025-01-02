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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف أبوقرقاص يترأس اجتماع كهنة الإيبارشية الشهري

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير
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عقد الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس اليوم إجتماع كهنة الإيبارشية الشهري وذلك ببيت مارمينا  للمؤتمرات والخلوات الروحية بمنهري .
بدأ اللقاء بصلاة الشكر ثم تناول موضوع روحي عن ما بين النهاية والبداية
بمناسبة العام الميلادي الجديد
وتناول الأنبا فيلوباتير مع الاباء الكهنة عدة موضوعات تخص الخدمة بالايبارشيه ونوه إنه بصدد إعداد كتيب يشمل جميع القرارات المتخذه في اجتماع الكهنه خلال السنوات الماضية منذ بداية تجليسه على كرسي إيبارشيه ابوقرقاص وتوابعها على أن يتم تحديثه في نهاية كل عام بإضافة ما يستجد من قرارات خلال العام
وهنأ  الأنبا فيلوباتير الاباء الكهنه ببدء عام ميلادي جديد متمنيا أن يكون عام مثمر وسعيد للجميع
 

الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الارثوذكس إجتماع كهنة صلاة الشكر عيد الميلاد المجيد إيبارشية