الصين تطلق استجابة طارئة للزلزال في نينجشيا شمال غربي البلاد

فعّلت السلطات الصينية الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث بعد أن ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة محافظة يونجنينج في يينتشوان، حاضرة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين اليوم الخميس.

جرى إرسال فريق عمل لدعم عمليات الإغاثة المحلية في المناطق المتأثرة، حسبما أفادت وزارة إدارة الطوارئ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 38.4 درجة شمالا وخط طول 106.22 درجة شرقا، حسبما ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل. ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات.

وضرب زلزال آخر بقوة 4.6 درجة ناحية جينفنج في يينتشوان، حسبما أفاد المركز.

لفت المركز الصيني لشبكات الزلازل إلى أن مركز الزلزال الثاني كان يقع عند التقاء دائرة عرض 38.41 درجة شمالا وخط طول 106.26 درجة شرقا.

أفادت مصادر محلية بأنه تم إجلاء العديد من السكان إلى الساحات العامة والملاعب وغيرها من المناطق المفتوحة بعد الهزة الارتدادية.

تسبب الزلزال الأول في انهيار الجدران الخارجية للعديد من المباني السكنية القديمة، ما تسبب في إصابة المارة، كما تم الإبلاغ عن تضرر العديد من الآثار الثقافية. وتسبب الزلزال الثاني في انهيار مكونات العديد من المباني القديمة.

ومنذ عام 2024، تعرضت يينتشوان لما لا يقل عن سبعة زلازل تراوحت قوتها بين 2.2 إلى 3.6 درجة.