دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد، التي تقام غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة على ملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي حقق فوزا كبيرا على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب التي اقيمت بالقاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة 6-1 على استاد القاهرة الدولي.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.