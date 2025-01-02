بهدفين.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر ديسمبر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف صمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في النادي لشهر ديسمبر 2024.

شهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي، تواجدًا قويًا للفرعون المصري محمد صلاح، الذي ينافس على الجائزة بهدفين من أصل 12 هدفًا مرشحًا.

ويتنافس صلاح على الجائزة بهدفين، أولهما: الهدف الثاني في مرمى نيوكاسل، خلال المباراة المثيرة التي جمعت ليفربول ونيوكاسل وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وثانيهما في مرمى ليستر سيتي، حينما سجل هدف الريدز الثالث في شباك الثعالب في مباراة انتهت لرفاق قائد المنتخب الوطني بنتيجة 3-1، وللتصويت اضغط هنا

ينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر، بعد تألقه خلال الشهر الماضي وإسهامه في حفاظ فريقه على صدارة البريميرليج.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، كما يعتلي قائمة صانعي الأهداف بـ13 هدفًا.

قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر ديسمبر

1- هدف محمد صلاح الثاني أمام نيوكاسل

2- هدف محمد صلاح أمام ليستر سيتي

3- هدف كودي جاكبو أمام مانشستر سيتي

4- هدف كودي جاكبو أمام وست هام

5- هدف كودي جاكبو أمام ليستر سيتي

6- هدف كورتيس جونز أمام نيوكاسل

7- هدف دييجو جوتا أمام فولهام

8- هدف دييجو جوتا أمام وست هام

9- هدف لويس دياز أمام توتنهام

10- هدف دومينيك سوبوسلاي أمام توتنهام

11- هدف جوي برادشو أمام وولفرهامبتون

12- هدف ميا أندربي من فريق ليفربول للسيدات أمام إيفرتون.