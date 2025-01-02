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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: لا مكان "آمنًا" بغزة وكل يوم يمضي بدون وقف إطلاق النار سيجلب المزيد من المآسي

المفوض العام للأونرو،
المفوض العام للأونرو"، فيليب لازاريني
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أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مكانا "آمنا" في غزة، مُشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أحد يشعر بالأمن داخل القطاع منذ أكتوبر 2023.

وقال لازاريني -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- "إنه مع بداية العام الجديد، وردتنا تقارير عن هجوم آخر على منطقة المواصي مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين".

وأضاف: لا توجد منطقة إنسانية داخل القطاع ناهيك عن وجود منطقة آمنة، كفى تضليلًا وقتلًا للمدنيين، مؤكدا أن كل يوم يمضي بدون وقف إطلاق النار لن يؤدِ إلا إلى وقوع المزيد من المآسي.

 

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