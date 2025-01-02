وزارة البترول تنفي توقف شركة إيني عن العمل في حقل ظهر

أُعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استياءها الشديد من نشر وتداول أخبار مغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

كانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت عن وكالة الشرق – بلومبرج مزاعمها بتأجيل شركة "إيني" الإيطالية انتاج كميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء وفق تعبيرها

في هذا الصدد، أكدت وزارة البترول تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا. وهو ما تؤكده تصريحات الشركة بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

واهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية ، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: (Official.Spokesperson@petroleum.gov.eg). كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.