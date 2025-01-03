ليفربول وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وأتالانتا وباريس سان جيرمان أبطال النصف الأول من الموسم.. محمد صلاح يغرد وحيدًا في سباق الحذاء الذهبي.. ومرموش يفرض كلمته وسط العمالقة

انقضى ما يقرب من نصف الموسم الجاري 2024-2025، في ظل صراع كبار أوروبا في الدوريات الخمس الكبرى على اللقب المحلي، بالإضافة إلى اشتعال المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، التي تشهد تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

نرصد في السطور التالية، أبطال النصف الأول من الموسم الحالي، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى.

ليفربول يطرب بقيادة صلاح وسلوت

يقدم فريق ليفربول موسمًا استثنائيًا بقيادة مدربه الهولندى آرني سلوت ونجمه محمد صلاح، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة، بعد خوضه 18 جولة حتى الآن، كما توجد مباراة مؤجلة له أمام جاره إيفرتون.

ليفربول - محمد صلاح

ولم يكتف الريدز بذلك، واصل عروضه القوية فى بطولة دورى أبطال أوروبا، باحتلاله قمة ترتيب مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة بعد لعبه 6 مباريات، ليصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس ذات الأذنين، ويرجع كل ذلك بفضل تألق صلاح الذي أسهم في ما يقرب من 80٪ من أهداف ليفربول.

بايرن ميونخ يحاول استعادة اللقب الغائب

وعلى مستوى الدوري الألماني، يعتلى بايرن ميونخ قمة الترتيب بـ36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقة باير ليفركوزن، الذي خطف لقب الموسم الماضي من البافاري وكسر هيمنته على البوندسليجا.

بايرن ميونخ

على الرغم أن البايرن واجه خلال الـ15 مباراة العديد من التعثرات، أبرزها التعادل مع ليفركوزن حامل اللقب، والتعادل مع آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند والهزيمة من ماينز، إلا أنه حافظ على صدارته للدوري الألماني، فى محاولة منه لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزانته في موسم 2023-2024.

أتلتيكو مدريد يفاجئ ريال مدريد وبرشلونة

أما في الدوري الإسباني، فاجأ أتلتيكو مدريد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وانتزع منهما الصدارة بإسقاط البلوجرانا في فخ الهزيمة في آخر مباراة، ليتربع على قمة مسابقة «لا ليجا» برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره الريال و3 نقاط عن الفريق الكتالوني.

أتلتيكو مدريد - برشلونة

الأتلتي خاض 18 لقاء بالتساوي مع الملكي، بينما لعب البرسا 19 مباراة، ويعود ذلك بفضل قيادة الأرجنتينى دييجو سيميوني للروخي بلانكوس، وإبرامه لصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الماضي، على رأسهم جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي وكونور جالاجير من تشيلسي، وألكسندر سورلوث من فياريال.

أتالانتا يزاحم نابولي

بينما فى الدورى الإيطالي، يزاحم فريق أتالانتا بقيادة المخضرم جيان جاسبريني، نظيره نابولى الذى يتطلع لحصد اللقب الثاني له فى آخر 3 مواسم، بعدما حصد لقب «السيرى آ» فى الموسم قبل الماضي، قبل أن يتوج إنتر ميلان باللقب فى الموسم الأخير، حيث يتساوى أتالانتا ونابولي فى عدد النقاط (41) بعد 18 جولة.

أتالانتا

ويستمر أتالانتا فى تقديم عروض قوية هذا الموسم، امتدادًا لنجاحاته فى الموسم الماضي، إذ حل رابعًا وحقق لقب بطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن، ليخوض منافسات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم متحديًا كبار القارة العجوز.

باريس سان جيرمان يغرد منفردًا

فيما يغرد باريس سان جيرمان منفردًا على قمة الدوري الفرنسي وفي رصيده نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.

باريس سان جيرمان

وعلى الرغم أن البي إس جي فقد نجمه الأول كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني، إلا أنه اعتمد على المواهب الواعدة مثل: برادلي باركولا وديزيزى دوي في الخط الهجومي.

صراع الحذاء الذهبي

في سياق آخر؛ ينفرد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول بصدارة ترتيب هدافين الحذاء الذهبي في أوروبا، بعدما أنهى عام 2024 فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.

الحذاء الذهبي

ونجح صلاح فى تجاوز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، كما يشهد سباق الحذاء الذهبي تواجد مصري آخر هو عمر مرموش، الذى فرض كلمته بقوة وسط عمالقة القارة العجوز، حيث يصنف الهدف في الدوريات الأوروبية الكبرى بنقطتين، وذلك بحسب لائحة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا».

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الحذاء الذهبي برصيد 17 هدفًا أى بـ34 نقطة، متفوقًا على ليفاندوفسكى صاحب المركز الثانى بـ16 هدفًا و32 نقطة، أما الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني يأتي في المركز الثالث بـ14 هدفًا و28 نقطة.

عمر مرموش

ويتواجد أليكس تام مهاجم كالجو إف سي الإستوني برصيد 28 هدفًا و28 نقطة، ثم النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بـ14 هدفًا و28 نقطة، بينما يأتى فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالى فى المرتبة السادسة بـ18 هدفًا و27 نقطة، ثم عمر مرموش فى المركز السابع بعد تسجيله 13 هدفًا و26 نقطة.