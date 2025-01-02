اقرأ غدًا في «البوابة».. فصائل مدعومة من تركيا تهاجم قوات سوريا الديمقراطية جنوب وشرق منبج

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 3 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فصائل مدعومة من تركيا تهاجم قوات سوريا الديمقراطية جنوب وشرق منبج

العنف يضرب أمريكا.. انفجار سيارة أمام فندق ترامب بعد مقتل 15 شخصا في هجوم مميت

وفد الحكومة الانتقالية السورية بالرياض في أول زيارة خارجية رسمية

الحائزة على نوبل للسلام 2023 توثق معاناة السجينات الإيرانيات

شهيدًا جراء مجزرتين للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل 891 عنصرًا منذ بداية الحرب