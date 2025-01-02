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الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. فصائل مدعومة من تركيا تهاجم قوات سوريا الديمقراطية جنوب وشرق منبج

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 3 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فصائل مدعومة من تركيا تهاجم قوات سوريا الديمقراطية جنوب وشرق منبج
العنف يضرب أمريكا.. انفجار سيارة أمام فندق ترامب بعد مقتل 15 شخصا في هجوم مميت
وفد الحكومة الانتقالية السورية بالرياض في أول زيارة خارجية رسمية
الحائزة على نوبل للسلام 2023 توثق معاناة السجينات الإيرانيات
شهيدًا جراء مجزرتين للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة
الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل 891 عنصرًا منذ بداية الحرب

تركيا قوات سوريا الديمقراطية أمريكا ترامب الاحتلال الإسرائيلي