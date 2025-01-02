أوكرانيا: تسجيل 140 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، دميترو هتسولياك، اليوم الخميس، تسجيل 140 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف هتسولياك، أنه تم رصد 140 اشتباكًا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 38 اشتباكًا في قطاع بوكروفسك.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال: "خلال اليوم الماضي، شن الروس 49 غارة جوية وأسقطوا 79 قنبلة موجهة على مواقع للقوات الأوكرانية والمستوطنات، ونفذوا 4 آلاف و100 ضربة مدفعية، منهم 204 باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى نشر 1970 طائرة بدون طيار".

وتواصل القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة كورسك الروسية.