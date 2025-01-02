غارات إسرائيلية دامية على غزة واستشهاد 5 فلسطينيين

استشهد خمسة فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح، مساء الخميس، جراء غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة من الهجمات المكثفة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

في بلدة الزوايدة وسط القطاع، أسفر استهداف مجموعة من الفلسطينيين عن مقتل أربعة وإصابة اثني عشر آخرين بجروح متفاوتة.

في غرب مدينة غزة، قُتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف طال منطقة شارع اللبابيدي، كما تعرض حي الشجاعية شرقي المدينة لقصف استهدف منطقة شارع المنصورة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي حي الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة، استهدفت غارة جوية منزلًا لعائلة الدنف، مما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

جنوب القطاع، أصيب أحد السكان بجروح نتيجة استهداف طائرة مسيّرة منطقة مصبح شمال مدينة رفح، فيما استهدفت غارة أخرى مدينة حمد شمال غرب خان يونس، ما تسبب في أضرار إضافية وإصابات.

التقارير الطبية تشير إلى أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ ساعات الصباح بلغ 67 شخصًا نتيجة الغارات الجوية المتكررة التي طالت عدة مناطق.

وبحسب الإحصائيات، فقد ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 45 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 108 آلاف مصاب، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث قامت بإطلاق نار كثيف وقنابل غاز، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.