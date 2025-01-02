زيت يحميك من الصلع

يعد زيت السمسم من أفضل أنواع الزيوت التى تغذى الشعر، وذلك ما أكده الكثير من أخصائيين الصحة والتغذية وعلى ذلك حددوا فوائده واحتوائه على أحماض دهنيه تشمل "حمض الاوليك، واللينوليك، والبالميتيك" كما انه يحتوى على فيتماينات مثل " فيتامين "ه، ب".

فى هذا التقرير سنتعرف على فوائد زيت السمسم اذ حددها اخصائى التغذية فى فوائدها للشعر فتعالى نتعرف على تلك الفوائد التى لاحصر لها .

يحتوي على معادن وأحماض دهنيه تعزز من حمايه الشعر اذ تشمل كل من "الماغنسيوم والنحاس والحديد والزنك "اذ يمتد مفعولها لوقت طويل الأمد بدوره يساهم فى علاجه من التقصف والجفاف .

كما يساهم فى ترطيب الشعر ومنع تقصفه وتغميقه فيصبح لون اسود لامع، ويساهم أيضاً بدوره فى الوقاية الطبيعيه لفروة الشعر من أشعة الشمس الضارة كما تأتى أنه يحتوي على أحماض تتضح فائدتها فى كونها تعد مواد مضادة للجراثيم بدورها تساهم فى حمايه الشعر من العدوى واصابته بأى امراض.

والمعالجة لا تقتصرعلي الجفاف بل تشمل دوره فى تقوية الشعر من الجذور والأطراف التى بدورها " تصبح قويه " فتساهم فى زيادة كثافة الشعر وتعمل على وقايته من الصلع بالنسبة للرجال وللسيدات والبنات تكسبه طولا ونعومة .