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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإيطالي.. جاسبريني يعلن تشكيل أتالانتا لمواجهة إنتر ميلان

جاسبريني مدرب أتالانتا
جاسبريني مدرب أتالانتا
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أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

يواجه فريق أتالانتا، اليوم الخميس، نظيره إنتر ميلان على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب النيجيري أديمولا لوكمان عن تشكيل أتالانتا الأساسي أمام إنتر ميلان، حيث يجلس على مقاعد بدلاء فريقه.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي 2024 للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: أتالانتا، إنتر ميلان، ميلان، ويوفنتوس.

يواجه الفائز من مواجهة أتالانتا وإنتر ميلان، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين ميلان ويوفنتوس، الذي يقام غدًا الجمعة، في نهائي السوبر الإيطالي، المقرر إقامته يوم 6 يناير 2025.

تشكيل أتالانتا لمواجهة إنتر ميلان في السوبر الإيطالي 

حراسة المرمى: كارنيسيكي 

خط الدفاع: كوسونو - إيزاك هين - كولاسيناك 

خط الوسط: زاباكوستا - دي رون - سكالفيني - روجيري 

وفي الهجوم: ساماردزيتش - زانيولو - بيرشيانيني.

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