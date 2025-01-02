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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القاتل الصامت يحصد أرواح زوجين في الشروق

أرشيفية
أرشيفية
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لقي زوجان مصرعهما، بسبب تسرب غاز، داخل شقتهما بمنطقة الشروق، بمحافظة القاهرة.

وأمرت النيابة العامة، بعرض جثامين الضحايا علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحة للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والآداة المستخدمة في احداثها إذا وجدت، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
 ولقي زوجين مصرعهما، بسبب تسرب غاز أثناء نومهم داخل شقتهم بمدينة الشروق.

تلقي، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من الأهالي مفاده العثور علي جثتين لزوجين داخل شقتهم.

وبالإنتقال والفحص عثر علي جثث ، موظف وزوجته.

وبعمل التحريات تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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