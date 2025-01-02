السوبر الإيطالي.. لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

يواجه فريق إنتر ميلان، اليوم الخميس، نظيره أتالانتا على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا، وذلك رفقة الفرنسي ماركوس تورام.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي 2024 للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: إنتر ميلان، أتالانتا، ميلان، ويوفنتوس.

يواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان وأتالانتا، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين ميلان ويوفنتوس، الذي يقام غدًا الجمعة، في نهائي السوبر الإيطالي، المقرر إقامته يوم 6 يناير 2025.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أتالانتا في السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.