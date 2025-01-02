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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة سقوط صاروخ داخل أرض زراعية في أسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن الإدعاء بسقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان. 


 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بسقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان.


 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى صيانة هواتف محمولة- مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الإجتماعى وإدعى سقوطه بمحافظة أسوان وذلك لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات. 


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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