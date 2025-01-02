وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح بـ ٢ مليون جنيه

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح بتكلفة قدرها ٢ مليون جنيه، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن تفقد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة علي التواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية، والسير بخطى ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية، لتوفير البنية الرياضية والشبابية التي تكفل لهم ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والإجتماعية بتلك المنشآت، والتي يتم العمل على تطويرها وتنميتها حتى يستفاد بها الشباب، والأسرة المصرية.

وعقب افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح، شهد الوزير والمحافظ مباراة كرة القدم في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، وتفقدا مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بالمركز، وكذلك تفقدا الأنشطة الكشفية وأنشطة الجوالة بمركز شباب ومطروح، كما تفقدا معرض منتجات أندية الفتاة والمرأه، ومعرض المبادرات الفائزة ببرنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية، ومعرض الفنون التشكيلية، والنادي الثقافي، وكذلك مباراة كرة اليد ضمن تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح، وعروض المشروع القومي للبطل الأوليمبي في لعبة الجودو، بالإضافة إلى المشروع القومي الف بنت ألف حلم، وعرض رياضي لفريق اللياقة البدنية.

وكان وزير الشباب والرياضة عقب وصوله محافظة مطروح التقي مع أعضاء الهيئة البرلمانية، وتفقد مركز تدريب الكشافة البحرية، والتقي بشباب محافظة مطروح في لقاء حواري بمكتبة مصر العامة.

ومن المقرر أن يتضمن أيضاً برنامج الزيارة تفقد فعاليات برنامج يلا كامب بمدينة سيوة، والمشاركة في مهرجان المشي، وتفقد تدريبات اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة، وجولة بقلعة شالي ومتحف التراث، والتوجه لمركز التخاطب والتكامل الحسي، وتفقد فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي مهارتي) بمركز شباب سيوة، وحضورة الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بحضور شباب وشيوخ وعواقل وقيادات وشيوخ وعواقل واحة سيوة بالقرية الاولمبية بالقوات المسلحة.