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الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سائق سيارة لسيره أعلى الرصيف في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير أعلى الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر
تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها

سسسسس
سسسسس
النزهة بالقاهرة