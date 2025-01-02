ضبط سائق سيارة لسيره أعلى الرصيف في القاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير أعلى الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر

تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها

سسسسس