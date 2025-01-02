"العلاج المعرفي"  أكثر العلاجات فاعلية لاضطرابات النوم

اضطرابات النوم مشكلة يعاني منها الكثيرون لكن حلها قد يكون بسيط.

بعض النصائح للحصول على نوم هادىء اثناء الليل

اضطرابات النوم مشكلة عالمية!

يعاني معظم سكان العالم من اضطرابات النوم المختلفة. لكن، بالمقابل، ليس بالإمكان اعتبار الأدوية محفزة النوم حلاً ناجعا ، بسبب الآثار الجانبية التي تتركها، خصوصا على المسنين، ناهيك عن أنها تنطوي على مخاطر واحتمالات الإدمان.

اضطرابات النوم والدراسات:

تُظهر العديد من الدراسات أن علاج اضطرابات النوم الغير دوائي يعتبر فعالاً تماماً كالأدوية التي تحفز على النوم، إلا أنه يتطلب التحلي بالصبر. من جهة أخرى، ليست هنالك "آثار جانبية" للعلاج غير الدوائي لأضطرابات النوم : فهو لا يسبب الإدمان، وفيه الكثير من الفوائد على المدى البعيد.

اضطرابات النوم - لا حاجة للدواء.

يعتبر العلاج غير الدوائي لاضطرابات النوم، المعروف باسم "العلاج المعرفي" أكثر العلاجات فاعلية، لكنه يتطلب حضور ما بين 4 إلى 8 لقاءات في الأسبوع، يستغرق كل لقاء منها ما بين 60 الى 90 دقيقة.

أنصائح تساعد على النوم الهنيء:

• تجنبوا استهلاك الكافيين والنيكوتين قبل الذهاب إلى النوم بعدة ساعات.

• تجنبوا القيام بالنشاط البدني (سواء تدريبات الرياضة الهوائية – الإيروبيك - أو في الصالة الرياضية)، قبل الذهاب إلى النوم بأربع ساعات على الأقل.

• تجنبوا تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم.

• تجنبوا النوم (قيلولة) ما بعد الظهر.

• حاولوا الالتزام بالذهاب إلى النوم والاستيقاظ في ساعات ثابتة بشكل يومي.

• حافظوا على درجة حرارة ثابتة ومريحة في غرفة النوم.

أطفئوا الأنوار واجعلوا غرفة النوم مظلمة بالكامل.

الالتزام بجدول للنوم.

لا تخصص أكثر من ثماني ساعات للنوم. إذ تبلغ مدة النوم الموصى بها لشخص بالغ صحيح سبع ساعات على الأقل. ولا يحتاج معظم الأشخاص إلى النوم لأكثر من ثماني ساعات ليحصلوا على قسط وافر من الراحة.

التزم بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. إذ يعزز التزامك بالمواعيد من دورة النوم والاستيقاظ لجسمك.

وإذا لم تستطع النوم بعد مكوثك 20 دقيقة في الفراش، فغادر غرفة النوم وافعل شيئًا يساعدك على الاسترخاء. يمكن القراءة أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة مثلاً. ثم عُد إلى الفراش عندما تشعر بالإرهاق. وكرر هذا الإجراء حسب الحاجة، لكن يجب الاستمرار في الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ.