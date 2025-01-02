توافد الفنانين على عزاء السيناريست بشير الديك

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء السيناريست القدير بشير الديك، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان من بين الحضور؛ الفنان أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، والمصور السينمائي سعيد شيمي، والسيناريست أيمن سلامة، والفنان حمدي الوزير.

وتوفي السيناريست بشير الديك، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان قد بدأ الديك مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث تعاون مع كبار المخرجين والنجوم مثل عاطف الطيب، أحمد زكي، ونور الشريف، وتميز بالجمع بين العمق الاجتماعي والسياسي والبساطة في السرد، مما جعل أعماله مؤثرة في كافة قطاعات المشاهدين.