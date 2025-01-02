شيخ الأزهر ووزير التعليم يتفقان على تعزيز الهوية العربية وقيم الدين في مواجهة الغزو الثقافي

اتفق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، على ضرورة تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج الدراسية، وذلك في إطار مواجهة ما وصفه شيخ الأزهر بـ "الغزو الثقافي".

وشدد الإمام الطيب على أهمية وضع استراتيجية تعليمية متكاملة تُولي اهتمامًا خاصًا بالقيم الدينية والأخلاقية، وتربط الشباب بلغتهم الأم، اللغة العربية، في ظل ما يشهده العالم من "طوفان غزو ثقافي يستهدف إقصاء الدين والأخلاق وتغليب اللغات الأجنبية".

وحذر من محاولات "تمرير سلوكيات تتعارض مع القيم الإسلامية والشرقية" عبر المناهج، داعيًا إلى توضيح موقف الدين من قضايا كالمثلية والتحول الجنسي، وتعزيز الانتماء للوطن ورفع الوعي بقضايا الأمة. كما أكد على ضرورة تطوير مهارات الطلاب في اللغة العربية، من إملاء ونطق وكتابة.

من جانبه، أكد الوزير عبد اللطيف اهتمام الوزارة بتعزيز دور المدرسة والمعلم في التربية والتوجيه، وتوفير خدمة تعليمية مميزة، مشيرًا إلى أن تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يمثل أولوية لخلق شخصية متكاملة للطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني.

وقد اتفق الطرفان على تعزيز تبادل الخبرات بين الأزهر والوزارة لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية، بهدف تنشئة جيل يتقن لغته الأم ويرسخ قيم الدين الإسلامي الصحيح.