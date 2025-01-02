تعرف على أعراض "عضة الصقيع" وكيفية التخلص منها

مع موجه البرد الشديدة نتعرض لازمات صحيه تسبب أثار سلبية على أجسامنا والاصابه بما يطلق عليه "عضات الصقيع"

هذه الاصابه تؤثر على أصابع القديمين واليدين فضلا عن أعرض كثيرة من نزلة البرد الفيروسية وغيرها..

هذا التقرير يرصد أهم أعراض "عضده الصقيع " وكيفة التخلص منها .

اولا : أعراض “عضدة الصقيع ”

اشار الاطباء الى أعراض “ عضده الصقيع " وهي ارتفاع ضغط الدم ونزلة البرد الفيروسية التى يرافقها ارتفاع حدوث نوبة الجلطة القلبية ولعل أسبابها عدم ممارسة الرياضة والهرولة فضلا عن عدم الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يساهم فى زيادة الوزن.

من بين الأعراض التي تحدث للأطفال والامهات والاباء هي الإصابة بـ “ الرعشة او ما يعرف ” بالقشعريره "، وهذا يسبب انقباض وانبساط عضلات صغيرة بمنطقة الجلد، فضلا عن برودة شديده يصحبها الشعور الدائم بالنعاس، ويتحول لون الجلد إلي الوردى، ويرافق كبار السن في الاصابة بالبرد انخفاض ضغط الدم

طرق المعالجة وفقاً لنصائح المركز القومى للصحة البئية بالولايات المتحدة :

اولا : نقل المصاب ووضعه بغرفة دافئه بعيدة عن برودة الطقس

ثانيا : الحرص على خلع الملابس المبللة اذ كان المصاب مرتديا لها، فضلا عن ارتداء الملابس المناسبه .

ثالثا : تدفئه الاجزاء الداخليه من جسم المصاب اى الصدر والرقبة والراس مع تغطيه بقيه اجزاء الجسم عبر بطانيات عادية جافة

أما عن الحمايه الغذائية، فيجب تناول الكثير من الفواكه والخضروات لتعزيز مناعة الجسم فضلا عن استنشاق البخار مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمى، لانه يمنح الجسم الدفء كما أنه يخفف أعراض السعال والبرد ولكن ينصح بعدم الاستنشاق الكثير للبخار حتى لا يضر بالانف والحلق.