مدرب مصطفى محمد يُعجل من رحيله عن نانت.. فيديو

باتت أيام أنطوان كومباري المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، معدودة داخل جدران الكناري.

شهد المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نانت وليل في الدوري الفرنسي، والذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الخميس أحداثًا غير متوقعة.

موقف غريب من مدرب نانت

قرر مدرب نانت، أنطوان كومباري، إنهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نانت وليل بعد دقيقتين فقط، وذلك عقب توجيه انتقادات حادة للصحفيين الحاضرين.

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، يوم السبت المقبل، ضيفًا على نظيره ليل بملعب بيير موروي، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

فبعد دخول كومباري قاعة المؤتمر، قام بمهاجمة ممثلي وسائل الإعلام، معربًا عن غضبه واستيائه من التقارير الصحفية المتواصلة التي تتناول احتمالية إقالته من منصبه، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق الكناري واحتلاله المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وبنبرة غاضبة، صرح كومباري للصحفيين: «كنت أتوقع اعتذارات مكتوبة منكم لأنكم أخطأتم تمامًا في حقي. واحد فقط منكم اعتذر. عليكم أن تسألوا أنفسكم».

وأضاف مدرب نانت: «إذا بقيت هنا، لن أكون سعيدًا لأنني لا أريد أن أكون هنا، أعلم أنكم لن توافقوا على ذلك، لكنني لا أهتم».

وأتم أنطوان كومباري: «سأسمح لكم بالعمل هنا، ولكنني سأغادر المؤتمر الصحفي، سنة جديدة سعيدة للجميع». ثم غادر مدرب مصطفى محمد القاعة على الفور.

أنطوان كومباري مدرب نانت

وتأتي هذه الأحداث في ظل تقارير صحفية عديدة انتشرت في الأسابيع الأخيرة، تشير إلى أن مستقبل كومباري مع نانت بات على المحك، وذلك بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن، نانت لم يفز سوى في مباراة واحدة خلال آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي، وبات مهددًا بالهبوط للدرجة الأدنى.

وفي سياق آخر، شارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، ويرجع ذلك أن مهاجم المنتخب الوطني لم يلعب أساسيًا تحت قيادة كومباري، حيث شارك بديلًا في أغلب هذه المباريات، إذ خاض 478 دقيقة فقط منذ بداية هذا الموسم.

وخرج مصطفى محمد من حسابات أنطوان كومباري، ليبحث عن الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب عدة تقارير فرنسية.