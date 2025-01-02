عماد فهمي: تناول التمر أفضل للجسم من حقن التخسيس المضرة

أوضح الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن التمر يعد خيارًا صحيًا وفعّالًا أكثر من الحقن التي تُستخدم في التخسيس، مشيرًا إلى فوائد التمر التي تفوق كثيرًا من العلاجات الحديثة المضرة.

وأشار استشاري التغذية العلاجية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن الكثير من الناس، وخاصة في رمضان، يتجهون لتناول الحلويات والمشروبات الغازية بعد الإفطار.

وقال: "عندما نتناول السكريات، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى إفراز البنكرياس للأنسولين بسرعة لتخفيضه، مما يؤدي إلى هبوط حاد في مستويات السكر بعد فترة، وهذا يسبب التعب والدوار".

وأضاف أن تناول كميات كبيرة من الطعام بعد فترة الصيام يساهم أيضًا في الشعور بالتعب، حيث يتجه الدم إلى المعدة والهضم بدلاً من باقي الجسم، مما يعزز الشعور بالإرهاق، لافتا إلى أن التمر ليس مجرد غذاء مفضل في رمضان، بل هو مفيد للغاية للجسم، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقي من الإفراط في تناول الطعام.

وأكد أن التمر يعمل بطريقة مشابهة للحقن التي تستخدم للتخسيس، حيث أنه يحفز الجسم على إفراز هرمون "جي بي 1"، الذي يساعد في الشعور بالشبع لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، موضحا أن هذا يساهم في تجنب الإفراط في تناول الطعام وبالتالي تجنب الشعور بالهبوط المفاجئ.

وختم: "سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق التمر وما فيه من فوائد عظيمة، فلا تستخفوا بقيمته الصحية، فهو يعادل في تأثيره الكثير من العلاجات المتاحة، وهو خيار طبيعي وآمن لصحة الجسم".