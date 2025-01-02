عماد فهمي: 90٪؜ من الناس بيشربوا المياه غلط

أكد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك خطأ شائعًا بين الكثيرين في طريقة شرب المياه، حيث أن 90٪؜ من الناس يشربون المياه بشكل خاطئ.

وقال استشاري التغذية العلاجية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "من الأخطاء الشائعة شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، مما يؤدي إلى تخفيف الأملاح المعدنية في الجسم بشكل مفرط، وهذا قد يسبب شعورًا بالتعب والخمول".

وأوضح أن الطريقة الصحيحة هي شرب المياه على فترات منتظمة طوال اليوم، مع تحديد الكمية المناسبة بناءً على الوزن: "إذا كان وزنك 70 كيلو، يجب أن تشرب حوالي 2.1 لتر من الماء يوميًا، مع الحرص على تقسيمها على مدار اليوم".

كما قدم نصيحة لأولئك الذين يشعرون بالحاجة للتبول بشكل متكرر بعد شرب الماء، حيث قال: "يمكنك تناول ملح خشن أو ملح البحر تحت اللسان قبل شرب الماء، فهذا يساعد في الحفاظ على الأملاح المعدنية في الجسم ويقلل من الحاجة المتكررة للتبول".

وفيما يتعلق بالشعور بالجوع في الشتاء، أشار الدكتور عماد إلى أن الجسم يميل إلى تخزين الدهون في الشتاء، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بشكل أكبر، موضحا أن هذا يرجع في الأساس إلى نقص المياه في الجسم، مما يؤثر على قدرة الجسم في استخدام الجليكوجين المخزن لإنتاج الطاقة.

وأضاف: "إذا كنتِ تشعرين بالجوع دائمًا في الشتاء، حاولي شرب الماء بشكل منتظم، لأن الجسم يحتاج إلى الماء لتحويل الدهون المخزنة إلى طاقة".

وشدد على أهمية الحركة اليومية حتى في فصل الشتاء، حيث أن المشي البسيط داخل المنزل يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، مما يساعد على الشعور بالدفء والطاقة.