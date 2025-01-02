مدير الطوارئ بصحة المنوفية يتفقد مستشفيات منوف العام والحميات والصدر

قام الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية شملت مستشفيات منوف العام، الحميات، والصدر.

تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهدف متابعة سير العمل وضمان جاهزية الأقسام المختلفة لتقديم خدمات صحية متميزة.

رافق الدكتور محمود علي خلال الجولة الدكتور أنس أمين من إدارة العلاج، و أحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ بالمديرية.

خلال الزيارة، تفقد مدير إدارة الطوارئ مستوى الخدمات الطبية المقدمة في أقسام العنايات المركزة، الحضانات، والطوارئ، واطلع على جاهزية الأجهزة الطبية لاستقبال الحالات الحرجة.

كما أثنى على جهود الفرق الطبية والإدارية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

حرص الدكتور محمود علي أيضًا على التواصل مع المرضى وذويهم، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الرعاية المقدمة.

وأكد أن متابعة سير العمل في المستشفيات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين الخدمات الصحية في جميع المنشآت الطبية بالمحافظة، بما يحقق تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة.