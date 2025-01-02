مراسل «القاهرة الإخبارية»: القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط مسيرات روسية

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن هناك أحداثًا متسارعة في الداخل الأوكراني، حيث دوت صافرات الإنذار في معظم الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى ضواحي العاصمة كييف.

وأضاف مناف، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الإعلان لاحقًا عن إسقاط مسيّرات من طراز "شاهد" بواسطة صاروخ باليستي، ولم تُسجل خسائر وفقًا للبيانات الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني حتى هذه اللحظة.

وتابع، أنّ سلاح الجو الأوكراني أبلغ عن المسيرات التي اجتاحت الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء حالة التأهب الجوي في تمام الساعة الثامنة صباحًا، حيث تم الإعلان عن إسقاط 42 مسيّرة باستخدام أنظمة الدفاع التقليدية.

وواصل، أنه جرى الإعلان عن إسقاط 24 مسيّرة بواسطة أنظمة الدفاع الإلكترونية، ولم تُسجل أي حالات أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة. أما بخصوص إعلانهم عن فقدان إحدى تلك المسيرات وعدم إسقاطها حتى الساعة، فلم يتم الإفصاح عما إذا كانت القوات قد أسقطت المسيرة المتبقية أم لا.

