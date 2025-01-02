بعد طلبه العمل معه.. أحمد العوضي لشريف الدسوقي: طلبك على رأسي

عبر الفنان أحمد العوضي عن ترحيبه بالعمل مع الفنان شريف الدسوقي بعد أن طلب منه العمل سويا خلال تعليق على "لايف" للأول.

وكتب شريف دسوقي: "لو سمحت عايز أشتغل معاك".

ورد أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال:"الزميل الغالي علي قلوبنا شريف الدسوقي انا مشفتش التعليق علي اللايف للأسف وطلبك علي راسي يا شريف انا اتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وازيد بيك واعلي بيك، وان شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب ، وانا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل ب ١٠٠ وش ".



ويشارك في بطولة مسلسل أحمد العوضي لرمضان المقبل “فهد البطل” عدد كبير من الفنانين من بينهم كارولين عزمي، يارا السكري، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي.