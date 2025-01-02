تعليم القاهرة تكرّم فريق خدمة المواطنين لتفاعلهم المثالي مع الشكاوى

كرّمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

جاء هذا التكريم تقديرًا لحصول الفريق على المركز الأول في الاستجابة بنسبة 100% للشكاوى المُقدمة خلال العام الدراسي 2024/2025.

في بداية حفل التكريم، أعربت مديرة المديرية عن خالص شكرها وتقديرها لفريق خدمة المواطنين على جهودهم المتميزة التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز.

وأشادت بالدور الحيوي الذي يلعبه الفريق في التعامل الفوري والفعّال مع شكاوى المواطنين.

كما حثّت سماح إبراهيم فريق العمل على مواصلة بذل المزيد من الجهد والاهتمام بشكاوى المواطنين، والتعامل معها والاستجابة لها في أقصر وقت ممكن. وأكدت على أهمية سرعة الاستجابة في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة التعليمية. وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز في مهامهم.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء الفريق والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.