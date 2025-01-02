المفتي السابق يحرر توكيل لتأسيس حزب الجبهة الوطنية بمسقط رأسه في البحيرة

حرر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الأسبق، توكيل لإنشاء حزب "الجبهة الوطنية"، في الشهر العقاري بمدينة الدلنجات، مسقط رأسه في البحيرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لاستيفاء الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس الحزب، حيث يجب جمع 5 آلاف توكيل وفقًا للدستور المصري.

وكما قام اللواء أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب الحالي، بتحرير توكيل آخر لتأسيس هذا الحزب السياسي الجديد في نفس المدينة.

وكما توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري في محافظة البحيرة لتوقيع التوكيلات اللازمة، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للحزب لاستيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وكما أسس المشاركون في مؤتمر تدشين الحزب بالعاصمة الإدارية، غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين وتقديم الدعم اللازم لتسجيل التوكيلات، للمساهمة في تسريع الإجراءات.