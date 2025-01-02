كيف تحافظ على وزنك في الشتاء؟.. نصائح عملية لتجنب زيادة الوزن

يُعتبر فصل الشتاء موسمًا شائعًا لزيادة الوزن، حيث تميل أجسامنا إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية لتوفير الدفء والطاقة، بالإضافة إلى قلة الحركة والنشاط البدني، ومع تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة الغنية بالسعرات، قد يصبح الحفاظ على الوزن تحديًا، و لكن مع اتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكنك تجنب زيادة الوزن والاستمتاع بفصل الشتاء دون قلق، فالحفاظ على الوزن في الشتاء ليس مهمة مستحيلة، فمن خلال التخطيط الذكي واختيار العادات الصحية، يمكنك الاستمتاع بهذا الفصل دون القلق من زيادة الوزن.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” عدة نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، وفقًا لما تم نشره بموقع “سبوتنيك”.

1. اختر الأطعمة بعناية

بدلاً من اللجوء إلى الحلويات والأطعمة الدسمة في الشتاء، اختر الأطعمة الصحية التي تشعرك بالشبع دون إضافة سعرات حرارية زائدة، واعتمد على الشوربات الغنية بالخضروات والبقوليات، فهي وجبات دافئة وصحية، كما يُفضل تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج، السمك، أو البيض، مع الحبوب الكاملة التي توفر طاقة مستدامة.

2. حافظ على النشاط البدني

قد يكون الجو البارد دافعًا للبقاء في المنزل، لكن الحفاظ على النشاط البدني ضروري، قم بممارسة التمارين داخل المنزل مثل اليوجا وتمارين القوة، أو المشي على جهاز المشي، كما يمكنك استغلال الأنشطة الشتوية مثل التزلج أو المشي في الهواء الطلق مع ارتداء الملابس المناسبة.

3. انتبه للمشروبات الساخنة

يميل كثيرون إلى استهلاك المشروبات الساخنة الغنية بالسعرات مثل الشوكولاتة الساخنة والمشروبات المحلاة، اختر بدائل صحية مثل شاي الأعشاب، القهوة السوداء، أو الشوكولاتة الساخنة المحضرة بحليب قليل الدسم وسكر بديل.

4. تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلاً من تناول وجبات كبيرة، قسم طعامك إلى وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم، مما يساعدك علي الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل من الشعور بالجوع.

5. ترطيب الجسم بالماء

في الشتاء، قد تنخفض حاجتك الظاهرة للماء بسبب البرودة، لكن الترطيب ضروري، فشرب الماء يساعد على تحسين عملية الأيض، ويمنع الشعور بالجوع الزائف.

6. تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز

الجلوس أمام التلفاز مع تناول الطعام قد يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر دون وعي، اجعل تناول الطعام في مكان مخصص للوجبات وبتركيز كامل على الطعام.

7. النوم الجيد

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجوع وتزيد من الشهية، احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يوميًا للمساعدة في تنظيم الشهية.