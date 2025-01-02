رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد بـ"القتال حتى النهاية" بعد قرار اعتقاله

في تصعيد جديد للأزمة السياسية بكوريا الجنوبية، بعث الرئيس الكوري المعزول رسالة لحشد أنصاره مؤكدا أنه سيقاتل حتى النهاية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد "بالقتال حتى النهاية" بعد قرار اعتقاله".

ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات اعتقاله بعد إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والتي لم تدم طويلا.

ووجه الرئيس المعزول الرسالةَ إلى أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من قرب إقامته الرسمي احتجاجا على التحقيق معه، ليسارع الحزب الديموقراطي المعارض الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان وقاد عملية العزل باتهام الرئيس المعزول بعدم الاكتفاء بمحاولة إثارة التمرد، بل بتحريص أنصاره على الدخول في صدام.

محكمة بكوريا الجنوبية أقرت الثلاثاء الماضي مذكرة لاعتقاله ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يعتقل في إطار تحقيقات معه، ويعتقد التمرد من التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بحصانة، وسيكون أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مهلة حتى السادس من يناير الحالي لتنفيذ مذكرة الاعتقال الخاصة بالرئيس المعزول.