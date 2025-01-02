إزالة ١٦حالة تعد على أرض زراعية و بناء مخالف ببنى مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٦حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف ببنى مزار .

حيث قام هاني الخولي وعبدالله ربيع نائبا رئيس المركز ورضا المريوطى رئيس الوحدة المحلية ببني صامت وعود راضي رئيس الوحدة المحلية بابوجرج وابراهيم محمد رئيس حى شمال ومايكل حكيم رئيس حى غرب وقسم الازالات والاشغالات بالمركز والحسينية ب:



_ ايقاف العمل بحفر أساسات بارض دربالة الغربي امام كوبرى المحكمة.



- إيقاف العمل بحالة بناء مخالف سقف لدور أول بشارع ٨ خلف قلابيظو وتم التحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.



- ايقاف العمل بحفر أساسات بارض دربالة الغربي امام كوبري المحكمة وتم التحفظ على ١٢ سيخ ٢ لنية و ١١ كانة حديد.



-إيقاف حالة صب سقف لدور تاسع علوي ببرج مساحتة ٢٠٠ متر بشارع البحر أمام مسجد الصحابة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بالحملة الميكانيكية .

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة من:



- إزالة حالة تعدى عبارة عن حفر أساسات بحوض أبو حصان بكفر الشيخ إبراهيم على مساحة قيراط.

-إيقاف الأعمال بشدة خشبية لاعمدة خرسانية لدور أرضي بحوض النجيلة على مساحة نصف قيراط.



- فك شدة خشبية لسقف دور أرضي تابع لحماية النيل بجوار المسطحات والتحفظ على عدد ٣٠عرق خشب اطوال ٣م بالحسينية.



- فك شدة خشبية لسملات بحوض أبو حصان بكفر الشيخ إبراهيم على مساحة ١٨سهم .



- إيقاف الأعمال برفع مواد بناء بالقصبى والتحفظ على عدد ٢برويطه بالحسينية.

- إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط بحوض النجيله وحوض الجزيرة ٣٨.



- إيقاف الأعمال باعمدة لدور تاسع علوى والتحفظ على ١٠٠سيخ حديد ٣لينيه طول ٤م.



- إيقاف الأعمال بسقف لدور ثانى علوى والتحفظ على ١٥ سيخ حديد.



- إيقاف الأعمال بشدة خشبية لسقف دور أرضي حماية نيل بحوض الجزيره ٣٨.

وتمكن مايكل حكيم رئيس حى غرب بفك شدة خشبية لدور ثالث علوى بحوض بين الجسرين.

وازال عمر محمد شحاته رئيس الوحدة بشلقام حالتين بناء مخالف وتم التحفظ على ٢ خلاطة بقرية شلقام داخل ديوان الوحدة المحلية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.