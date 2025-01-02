فوائد صحية وتجميلية.. فواكه يٌنصح بتناول قشورها

تعتبر الفاكهة جزءًا لا غنى عنه في نظامنا الغذائي اليومي لما تحتويه من فوائد غذائية وصحية، ولا يعلم الكثيرون أن قشور الفاكهة تحمل كنزًا من العناصر الغذائية المخفية التي تضيف قيمة كبيرة لصحتنا، فتناول الفاكهة بقشرتها لا يُعد خيارًا صحيًا فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل الهدر الغذائي، وتقدم لكم “البوابة نيوز”في هذا التقرير، الفوائد الصحية لتناول قشور الفاكهة وأبرز أنواع الفواكه التي يمكن تناولها بقشرتها، وفقًا لما تم نشره بصحيفة “تايمز أوف انديا”.

الفوائد الصحية لتناول قشور الفاكهة

غنية بالألياف الغذائية

تحتوي قشور الفاكهة على نسبة عالية من الألياف التي تسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساعد الألياف أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

تحتوي قشور الفاكهة على تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، فيتامين A، والبوتاسيوم، والتي تُعد أساسية لتعزيز المناعة وصحة البشرة والعظام.

غنية بمضادات الأكسدة

قشور الفاكهة تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

تقليل الهدر الغذائي

تناول الفاكهة بقشرتها يساهم في تقليل المخلفات الغذائية، مما يعزز من الاستدامة البيئية.

أبرز الفواكه التي يمكن تناولها بقشرتها وقيمتها الغذائية

1- الجوافة

الجوافة فاكهة متعددة الاستخدامات، وتناولها بقشرتها يضيف قيمة غذائية كبيرة، وقشرة الجوافة غنية بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وفيتامين C الذي يقوي المناعة، ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

2- التين

فاكهة التين بقشرتها ليست فقط لذيذة، بل توفر جرعة عالية من الألياف الضرورية لصحة الأمعاء، وتحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة البشرة.

3- الكرز

تناول الكرز بقشره يضمن الاستفادة من الألياف التي تدعم الهضم، ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب والجلد، كما تحتوي القشرة على فيتامينات مفيدة تُضيف إلى وجبتك الخفيفة قيمة غذائية.

4- الخوخ

قشرة الخوخ غنية بالألياف وفيتامينات A وC التي تعزز صحة البشرة والبصر، وفي كل 100 جرام من الخوخ، توفر القشرة حوالي 2-3 جرام من الألياف وما يقرب من 10-15% من الاحتياج اليومي لفيتامين C.

5- البرقوق

قشرة البرقوق مليئة بمضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، الذي يساهم في مقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، فتناول البرقوق بقشرته يضيف إلى نظامك الغذائي حماية طبيعية لخلايا الجسم.

6- العنب

قشر العنب يحتوي على 1.4 جرام من الألياف لكل 100 جرام، ويوفر حوالي 20% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، كما تحتوي القشرة على الريسفيراترول، الذي يعزز صحة القلب ويقلل الالتهابات.

7- الكمثرى

قشرة الكمثرى مصدر غني بالألياف، حيث تحتوي على 3.1 جرام لكل ثمرة متوسطة الحجم، كما تزود الجسم بحوالي 5-6% من فيتامين C اليومي، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز المناعة.

8- التفاح

قشرة التفاح هي مخزن غذائي طبيعي، حيث توفر 2.4 جرام من الألياف و5-7% من فيتامين C، فتناول التفاح بقشرته يدعم صحة القلب، يحسن الهضم، ويعزز العافية بشكل عام.

9- البرتقال

بينما قد يكون تناول قشر البرتقال مباشرةً غير شائع، يمكن استخدامه مبشورًا في الأطعمة للحصول على فائدته، فهو غني بمركبات الفلافونويد التي تحارب الالتهابات وتعزز مناعة الجسم.

نصائح لتناول الفاكهة بقشرتها

احرص على غسل الفاكهة جيدًا للتخلص من المبيدات الحشرية والشوائب.

اختر الفاكهة العضوية متى ما أمكن ذلك لتقليل تعرضك للمواد الكيميائية.

إذا كانت قشرة الفاكهة قاسية أو غير مستساغة، يمكنك استخدامها في العصائر أو إضافتها إلى الوصفات المختلفة.