رفع كفاءة منظومة النظافة بأحياء مدينة بنى مزار



تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا اليوم حملات النظافة المستمرة باحياء المدينة.

وشددت على رؤساء الاحياء بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

جاء ذلك "استعدادا لعيد الميلاد المجيد "ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالاحياء وإضفاء المظهر الحضاري،

و تفقد عيد السيد نائب رئيس المركز اعمال النظافة بالاحياء

فيما واصلت احياء المدينة اعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع ابو حسيبة وشارع الحرية و طريق السلام وطريق صندفا وطريق القيس وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة .

وتم كنس الشوارع بالمكنسة الالية ورفع نقاط القمامة وتفريغ صناديق المخلفات لتحسين منظومة النظافة .