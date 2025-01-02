وكيل أوقاف الفيوم يشهد اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف

شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف، بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، حيث عقدت فعاليات الاختبارات بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور كل من: الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.
وأشاد بما رآه من إقبال الممتحنين وانضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج الأوقاف الوسطي؛ لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.