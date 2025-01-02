ads
الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يشهد اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس، فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف، بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، حيث عقدت فعاليات الاختبارات بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور كل من: الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وأشاد بما رآه من إقبال الممتحنين وانضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج الأوقاف الوسطي؛ لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.

inbound1788046709062336273
inbound1788046709062336273
inbound7988427244641944890
inbound7988427244641944890
inbound6074792683738226245
inbound6074792683738226245
inbound5753246445194104154
inbound5753246445194104154
inbound5368148891200094227
inbound5368148891200094227
inbound2765485916788100291
inbound2765485916788100291
inbound4701761936050318481
inbound4701761936050318481
inbound142800320665466556
inbound142800320665466556
inbound5272368425079830513
inbound5272368425079830513
inbound1578956944455535460
inbound1578956944455535460
inbound8316448281964768096
inbound8316448281964768096
inbound5516695913580331043
inbound5516695913580331043
وكيل أوقاف الفيوم وزارة الأوقاف اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب أوقاف الفيوم محافظة الفيوم