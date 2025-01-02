دوري أبطال أفريقيا.. ملعب 5 جويلية جاهز لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد (صور)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة على ملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع “فيس بوك” صور لملعب 5 جويلية الذي يحتضن المواجهة المرتقبة وعلق عليها: ملعب 5 چويلية جاهز لاستقبال الأبطال .

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتنطلق مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد غدا الجمعة في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.