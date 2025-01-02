نجم أرسنال السابق يقدم وعدًا بشأن عمر مرموش

قدم إيان رايت، نجم أرسنال السابق، وعدًا بشأن النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الموسم الجاري 2024-2025.

أشاد إيان رايت بالمستوى المميز الذي يقدمه عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت، واصفًا إياه بصفقة الأحلام المحتملة لفريق أرسنال.

انضم مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر في مايو 2023، قادمًا من فولفسبورج الألماني.

ومنذ ذلك الحين، قدم مرموش أداءً لافتًا جذب إليه أنظار كبار الأندية الأوروبية، على رأسهم أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيان رايت

تصريحات إيان رايت عن عمر مرموش

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ميترو» البريطانية، عبر إيان رايت عن إعجابه الشديد بإمكانيات مرموش، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية لـ أرسنال.

وقال رايت: «أود أن يلقي الناس نظرة على عمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت وأديمولا لوكمان في أتالانتا».

وأضاف رايت: «سأبذل قصارى جهدي للتعاقد مع هذين اللاعبين.. اذهب وانظر إلى عمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت، وانظر ماذا يفعل».

وأشاد رايت بتنوع مهارات مرموش، قائلًا: «مرموش يساعد، ويسدد الركلات الركنية.. لديه سرعة جيدة حقًا، الطريقة التي نلعب بها وما نحتاجه، سيكون كلاهما مثاليًا، سيكونان رائعين».

عمر مرموش

يتألق مرموش هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 15 مباراة في الدوري الألماني، ليسهم في احتلال آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة البوندسليجا.

ينافس عمر مرموش على جائزة هداف الدوري الألماني في الموسم الحالي، بعدما سجل 13 هدفًا، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بفارق هدف وحيد.