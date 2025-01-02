ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية و74 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق والمخابز تأتي هذه الجهود لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة وللتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية تشمل الجبن، البن، العصير، البسكويت، والمكرونة داخل أحد المحال التجارية بحي ثان الإسماعيلية. كما تم ضبط 200 كيس مكرونة تموينية مخزنة بطريقة غير قانونية في أحد المحال بحي أول.

وفيما يتعلق بالمخابز، حررت الحملة 74 مخالفة متنوعة. شملت المخالفات 9 محاضر تتعلق بعدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في تجهيز الخبز، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين. كما تم تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، مما يعد انتهاكًا لحقوق المستهلكين، و3 محاضر أخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المطلوبة.

ورصدت الحملة أيضًا مخالفات أخرى بالمخابز، منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل الأفران، ومحاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وعدم وجود لوحات تعريفية أو سجلات منتظمة داخل المخابز. كما ضبطت الحملة حالات توقف غير مبرر عن الإنتاج في بعض المخابز.

أما في الأسواق، فقد تضمنت المخالفات التموينية تحرير محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من المحدد رسميًا. كما تم تحرير 21 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وهي مخالفة تؤثر على شفافية السوق وحقوق المستهلك. إضافة إلى ذلك، ضبطت الحملة 18 حالة لعمالة بدون شهادات صحية، ومحاضر تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية.

أكد المحافظ أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات الرقابية لضمان ضبط السوق وحماية المواطنين من أي مخالفات تؤثر على جودة السلع أو أسعارها. وشدد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة.