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الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القرعة العلنية لتصعيد مشرفي حج الجمعيات الأهلية من الجهة الإدارية لعام ٢٠٢٥ بالدقهلية

جانب من إجراءات القرعة
جانب من إجراءات القرعة
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شهدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم القرعة العلنية لتصعيد مشرفي حج الجمعيات الأهلية من الجهة الإدارية لعام 2025 بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور كافة المتقدمين او من ينوب عنهم بتفويض كتابي ، وفقا للتعليمات الواردة من المؤسسة القومية لتيسير الحج.

فيما تقدم العاملين الراغبين في الإشراف من الجهه الإدارية بطلبات الي المكتب الإداري للحج بالمديرية من خلال الإدارات  الاجتماعية.

وقد تقدمت  الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة للعاملين الذي تم اختيارهم بالتهنئة وخالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح في باقي مراحل الاختيار ،كما توجهت لمن يحالفه التوفيق في الأعوام القادمة.

التضامن الاجتماعي الجمعيات الاهلية الدقهلية الدكتورة ماجدة جلالة المؤسسة القومية لتيسير الحج بالدقهلية وكيل وزارة التضامن