القرعة العلنية لتصعيد مشرفي حج الجمعيات الأهلية من الجهة الإدارية لعام ٢٠٢٥ بالدقهلية

شهدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم القرعة العلنية لتصعيد مشرفي حج الجمعيات الأهلية من الجهة الإدارية لعام 2025 بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور كافة المتقدمين او من ينوب عنهم بتفويض كتابي ، وفقا للتعليمات الواردة من المؤسسة القومية لتيسير الحج.

فيما تقدم العاملين الراغبين في الإشراف من الجهه الإدارية بطلبات الي المكتب الإداري للحج بالمديرية من خلال الإدارات الاجتماعية.

وقد تقدمت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة للعاملين الذي تم اختيارهم بالتهنئة وخالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح في باقي مراحل الاختيار ،كما توجهت لمن يحالفه التوفيق في الأعوام القادمة.