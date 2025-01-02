وكيل أوقاف الفيوم يلتقي أعضاء نقابة القراء.. ويوجه بقراءة سورة الجمعة

استقبل الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفدًا من كبار نقابة القراء بالفيوم، بمسجد ناصر الكبير بالفيوم بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وأعرب عن شكره وسعادته بلقاء أهل القرآن فهم تيجان على الرؤوس، مؤكدًا أنه لا نجاح للمؤسسة إلا بنجاح أبنائها، ونمد أيدينا من أجل تحقيق التعاون المشترك لنجعل المساجد بالفيوم تضج بالقرآن الكريم وبالقراءة المصرية التي تميزت عبر تاريخها الطويل بالإتقان والإجادة والعظمة والفخامة، والتي تدهش كل من يستمع إليها من روعتها وجمالها وبيانها والمقامات والنغمات الصوتية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه يرغب من نقابة القراء أن تتألق بكامل طاقتها بقراءة سورة الجمعة قبيل الصلاة، فقراء القرآن الكريم هم رموز دولة التلاوة المصرية، ونعتز ونفخر بهم على مر التاريخ، ومطلوب من حضراتكم أن تبدعوا بكل ما في الوسع والطاقة، وأن تشرف نقابة قراء القرآن الكريم على إخراج جيل ثان وثالث وتقديم خامات صوتية بديعة تعيد بناء وصناعة أجيال قادمة من عمالقة التلاوة

وأكد أنه داعم لنقابة قراء القرآن الكريم، وأنه سيقدم كل ما يستطيع لدعمهم ودعم الأنشطة التي تقوم بها النقابة ،ونريد من النقابة أن تجتهد وتبدع وتجمع شمل القراء فنحن نفتخر بالقرآن الكريم وبحملته ونوقر حملة القرآن الكريم من باب توقيرنا للقرآن الكريم.

وأضاف أعضاء النقابة، أن قارئ القرآن الكريم له منزلة خاصة عند الله وعند الناس جميعا، متفائلين بتولي الدكتور أسامة الأزهري حقيبة وزارة الأوقاف المصرية،كما قدموا الشكر لفضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على الجهد الكبير الذي يقوم به في خدمة الدعوة والدعاة والوطن،فمحافظة الفيوم تشهد حراكا دعويا لم تشهده من قبل.

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