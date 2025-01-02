ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".. فحص شكاوى مستحقى برنامج تكافل وكرامة ببنى مزار

شهدت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وسعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب، وعلى البيطار مدير إدارة التضامن الاجتماعى ببنى مزار ومحمد عبد الرافع مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات بوزارة التضامن.

لقاء المواطنين الخاص بفحص شكاوى مستحقى برنامج تكافل وكرامة في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا.

والجدير بالذكر أن "مبادرة "بداية" مبادرة رئاسية لبناء وتطوير الإنسان في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التنموية، التي تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في وقت قصير.