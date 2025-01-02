"اصطدم بسيارة نصف نقل من الخلف".. مصرع شاب وشقيقته بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الحيزة التحقيقات حول مصرع شاب وشقيقته اثر حادث تصادم بكرداسة.

وكشفت التحقيقات انه اثناء استقلال الشاب وشقيقته دراجه ناريه اصطدما بسياره نصف نقل من الخلف، واسفر الحادث عن وفاة الفتاة، ولحق بها شقيقها فور وصوله المستشفى حيث توفي متأثرا بإصابته.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثث.

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين وقوع حادث بيت سيارة نصف نقل ودراجة نارية يقودها شاب وشقيقته، وتبين ان الحادث اسفر عن وفاة الأخيرة، وجرى نقل الشاب إلى المستشفي فى حالة خطرة لمحاولة اسعافه، إلا انه فارق الحياه متأثرا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.