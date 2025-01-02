"التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة" ندوة لحماة الوطن بالدقهلية

نظم حزب حماة الوطن بالدقهلية ندوة تثقيفية بعنوان "التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة .. استراتيجيات المواجهة والتكيف" .



جاء ذلك بحضور النائب اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الدلتا و أحمد الهواري أمين عام حزب حماة الوطن ، واللواء هشام شاهين نائب رئيس قطاع وسط الدلتا بحزب حماة الوطن ، و الدكتور عبد العال عبد الرحمن أمين التنظيم بحزب حماة الوطن ، والدكتور علي يحيي رئيس قسم إدارة العمل الجماعي.



وأستعرض أحمد الهواري أمين عام حزب حماة الوطن بشرح تفصيلي خطة عمل الحزب في الفترة القادمة موضحا حرص وتوجيهات القيادة الحزبية علي إقامة فاعليات مؤثرة في الشارع المصري يعود نفعها علي المواطن بشكل مباشر

وبدأ اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الدلتا بحزب حماة الوطن كلمته بتسليط الضوء علي حجم التحديات التي تواجهها مصر .

وأكد أن هذه المرحلة الهامة تواجه فيها مصرنا الحبيبة أزمات عالمية وإقليمية عاتية؛ تبرز أهمية التكاتف والتنسيق السياسي والاقتصادى، والسعى لبذل جهود تكاملية مضاعفة فى مجالات سياسية وعسكرية بالتواريخ مع مجالات التصنيع والتجارة وتبادل السلع والاستثمارات وعناصر الإنتاج .



وأوضح الدكتور عبد العال عبد الرحمن أستاذ الفلسفة السياسة و أمين التنظيم بأمانة الدقهلية أن لابد من النظر بجدية لظروف دول الجوار وتحليل موقفهم بواقعية ، فلاشك أن مصر مستهدفه استهداف حقيقي يحتم علينا التكاتف والتلاحم .



كما أكد أن مصر علي مدار تاريخها لم تتأمر علي أحد ، ويحتم علينا الامر الواقع حاليا ضرورة الاتحاد العربي وصنع قوة عربية مشتركة تتيح لنا مواجهة هذه التحديات العسكرية والاقتصادية والثقافية .



وأضاف أن مواجهة الدبابات والمدافع تبدأ باللحمة الوطنية والوقوف خلف القيادة العسكرية ومن ثم السلاح .

وأكد اللواء هشام شاهين نائب رئيس قطاع وسط الدلتا بحزب حماة الوطن أن هناك أزمات قد لا نكون نحن المستهدفين منها ، ولكن تؤثر علينا تأثير مباشر ، مثلما حدث في حرب روسيا و أوكرانيا أثرت علينا بشكل مباشر ، وهذا يحتم علينا تفعيل توازن القوي في الإقليم والتوازن يعني الدولة الشاملة ، ولن يتحقق مبدأ الدولة الشاملة إلا بالاتحادات قد تكون عربية وافريقية كما أوضح الفرق بين المواجهة والتكييف .

وشهدت الندوة حضور أعضاء هيئة المكتب والامناء النوعيين بأمانة الدقهلية وأمناء المراكز والأقسام وامناء الأمانات النوعية بالمراكز والأقسام وشخصيات عامة.