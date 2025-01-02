للتدفئة والإحساس بالشبع.. 8 مشروبات منزلية شتوية

مع انخفاض درجات الحرارة في ليالي الشتاء، يصبح البحث عن وسائل لتدفئة الجسم وإضفاء الراحة أولوية لدى الكثيرين، ولعل أكثر الطرق اتباعًا لتحقيق ذلك هي تحضير مشروبات منزلية دافئة تجمع بين المذاق الشهي والفوائد الصحية، فهي ليست مجرد وسيلة للتدفئة، بل تحمل أيضًا خصائص متعددة مثل تعزيز المناعة وتحسين الهضم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز هذه المشروبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وفقًا لما تم نشره بموقع “Better Home”.

الشاي بالأعشاب

يُعتبر الشاي بالأعشاب واحدًا من أسهل المشروبات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويمكن استخدام أعشاب مثل النعناع، الكاموميل، الزنجبيل، أو حتى مزجها للحصول على مزيج مميز، فالنعناع يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي، بينما الكاموميل يُعرف بخصائصه المهدئة التي تعزز الاسترخاء، أما الزنجبيل، فيُعد خيارًا ممتازًا لتقوية المناعة ومكافحة نزلات البرد بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

الحليب الذهبي

هذا المشروب الهندي التقليدي يتميز بمذاقه الفريد وفوائده الصحية، يتم خلط الحليب بالكركم والزنجبيل والقرفة، يحتوي الكركم على مادة الكركومين التي تُعرف بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، كما يعزز الزنجبيل الدورة الدموية ويساعد على تعزيز المناعة، ويمكن تحلية المشروب بالعسل للحصول على نكهة متوازنة.

الشوكولاته الساخنة

لا يمكن الحديث عن مشروبات الشتاء دون ذكر الشوكولاته الساخنة، يُمكن تحضيرها بمزج مسحوق الكاكاو مع الحليب والسكر، ويمكن إضافة المارشملو أو الكريمة المخفوقة، فالشوكولاته الساخنة لا تقدم الدفء فقط، بل تحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات التي تعزز صحة القلب.

عصير التفاح الساخن

يُعد هذا المشروب من الخيارات المريحة والمليئة بالنكهات، قم بتسخين عصير التفاح الطازج مع عود قرفة وعدد قليل من حبات القرنفل، ويمكن إضافة القليل من الزنجبيل لتعزيز النكهة والحصول على فوائد صحية إضافية، مثل تخفيف الاحتقان وتعزيز المناعة.

مشروب التوت البري

يُحضّر هذا المشروب عن طريق غلي التوت البري الطازج أو المجمد مع الماء، يُضاف القليل من العسل أو السكر لإضفاء حلاوة طبيعية، فالتوت البري غني بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحارب الالتهابات، مما يجعله خيارًا صحيًا ومثاليًا لفصل الشتاء.

السحلب

يُعتبر السحلب من أشهر مشروبات الشتاء في الثقافات العربية والتركية، يتم تحضيره باستخدام مسحوق السحلب الممزوج بالحليب والسكر، كما يُزين بالقرفة المطحونة لإضافة نكهة دافئة، ويتميز بقوامه الكثيف الذي يمنح شعورًا بالشبع والدفء في نفس الوقت.

الحلبة

تُعد الحلبة مشروبًا شعبيًا في العديد من الثقافات، يتم غلي بذور الحلبة مع الماء أو الحليب، ثم تُحلى بالعسل أو السكر، وتُعرف الحلبة بفوائدها في تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات، كما أنها تعزز من صحة الجسم بشكل عام خلال فصل الشتاء.

الحمص الشامي

مشروب الحمص الشامي التقليدي يُحضّر بمزج الحمص المطحون مع الحليب، ثم يُضاف إليه القليل من السكر والتوابل مثل القرفة أو جوزة الطيب، يُعد هذا المشروب مصدرًا غنيًا بالبروتين والطاقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتدفئة الجسم في الأيام الباردة.