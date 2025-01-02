مضبوطات بقيمة 860 مليون جنيه.. تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات ومقتل 4 من عناصرها

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظتي الإسكندرية السويس وقد أسفرت الجهود عن استهداف بؤرة إجرامية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة السويس للإتجار بالمواد المخدرة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - مخدرات - سلاح – استعمال قوة – ضرب أفضى إلى موت" )، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مقتل 4 منهم وضبط الأخير وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، كيتامين" – 44 قطعة سلاح ناري "2 رشاش متعدد، 7 بنادق آلية، 1 بندقية قناصة، 2 بندقية خرطوش، 32 طبنجة" – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلات - أجنبية" – 6 سيارات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").



كما أمكن ضبط تشكيل عصابي يضم ( 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية.. وضبط بحوزتهم (50 ألف قرص مخدر – 200 كيلو جرام "من بودرة الأقراص المخدرة" تعادل "1،2 مليون قرص مخدر" - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").



هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 860 مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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