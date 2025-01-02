غدا.. الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تودع الراحل الشيخ سامر الضعيف بحضور قياداتها

رحل اليوم، الشيخ المرنم سامر الضعيف، شيخ الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة عن عمر يناهز 51 سنة، ومن المقرر ان تودع الكنيسة وقياداتها الراحل ، غدا الجمعة الساعة التاسعة صباحًا، بحضور قيادات الكنيسة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي وفريق ترانيم الحياة الأفضل وبعض الشخصيات العامة وعدد قيادات الخدمات والهيئات المحلية والدولية .

كما من المقرر أن تودعه أيضًا الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا الساعة الثالثة عصر غدا الجمعة ، ثم يدفن بمدافن العائلة في سواده بالمنيا .

ومن المقرر أن تتلقي العائلة العزاء مساء الجمعة 7- 10.30 مساءً، والسبت من العاشرة صباحا حتي الواحدة بعد الظهر، كما تستقبل العائلة العزاء مساء نفس اليوم السبت من الساعة السابعة مساءً حتي العاشرة مساءً بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ونعت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة الراحل قائلة : حبيبنا الغالي الشيخ سامر، لا يمكن لكلمات بسيطة أن توفيك حقك، سوف نفتقد فيك الخدمة الأمينة المخلصة للمسيح والكنيسة، سوف نفتقد فيك الروح النشيطة والأفكار الجريئة والحماسة التي لا تهدأ، سوف نفتقد فيك الأمانة والوضوح والاستقامة في القول والفعل، سوف نفتقد فيك مرنماً حلواً ملأ المنبر بالشغف والمحبة لله، سوف نفتقد فيك القائد الرؤيوي الذي يسبق عصره في الأفكار والمشروعات، خسارتنا فيك كبيرة ، لكن رجاءنا أنك ترنم الآن أمام العرش ترنيمة الفرح الأبدي، إلى اللقاء يا صديقنا الغالي مجلس وشعب الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة .

وفي نفس السياق نعي فريق ترانيم الحياة الأفضل الراحل قائلاً : اشترك في الحياة الأفضل لسنين طويلة، وهو زوج هالة صبحي في الفريق.

قائد تسبيح.. وكان يقود فترة التسبيح في احتفال الشكر والترنيم قبل انتقاله بدقائق، جرئ.. يشع أمل وحماس.. شعلة أفكار ومشروعات.. والأهم أنه يحب الرب من كل قلبه وفكره وقدرته، ماذا نقول؟ الرب صالح.. وإلى الأبد رحمته، عزاؤنا أن سامر في أحضان المسيح.

الجدير بالذكر الراحل مواليد عام 1973 في محافظة المنيا، وعمل بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع ميدان التحرير- طلعت حرب للتسويق والإدارة للمشروعات الصغيرة كمنسق تدريب لمدة عامين، وكان أحد أعضاء فريق ترانيم الحياة الأفضل.