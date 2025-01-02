"تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة

كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ 48 ساعة.

وأكد خلال مؤتمر صحف عقد بمقر الجهاز على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق المصري، وأبرزها مشكلة تهريب الأجهزة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، والتي تؤثر سلباً على تنافسية المستثمر المحلي.

وأشار شمروخ إلى تحريك نحو 13 دعوى قضائية ضد عمليات تهريب أجهزة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن الدولة تهدف إلى حماية المواطن، لذلك تسمح المنظومة بدخول هاتف واحد للاستخدام الشخصي بدون رسوم، مع وضع ضوابط لمنع الاستغلال، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تسيء استخدام القرارات، كما حدث سابقاً في استيراد سيارات المعاقين.

وأضاف أن السوق المصري يضم حالياً خمس شركات رئيسية لتصنيع الهواتف محلياً، وهي "أوبو"، "سامسونج"، "شاومي"، و"ريلمي"، التي تستحوذ على نحو 90% من الهواتف المحمولة لدى المواطنين.

ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة بسبب فتح أبواب التهريب، مما استدعى إصدار القرار الجديد لتنظيم السوق.

كما أوضح شمروخ أن تطبيق تسجيل الهواتف شهد تفاعلاً واسعاً، حيث تم إجراء نحو 7.5 مليون عملية استعلام عبر التطبيق منذ إطلاقه، وتم تنزيله حوالي 2.5 مليون مرة خلال يومين فقط.