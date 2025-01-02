الشوا: ارتقاء أكثر من 10 شهداء في جباليا جراء المجازر الإسرائيلية اليوم

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في مختلف أنحاء قطاع غزة اليوم، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص في جباليا، بالإضافة إلى 8 شهداء في منطقة دير البلح التي زعم الاحتلال أنها منطقة آمنة، إلى جانب مقتل أكثر من 10 أشخاص في منطقة المواصي حيث خيام النازحين.

وأضاف الشوا، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض واقعًا بعدم وجود مكان آمن في قطاع غزة، من خلال استهدافاته وانتهاكاته والتدهور الإنساني الحادث على كافة المستويات في القطاع، مشيرًا، إلى أن استهدافات جيش الاحتلال في مواصي خان يونس أسفرت عن إصابة واستشهاد عائلات بأكملها، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكد الشوا أنه لا يوجد أي مبرر لاستهدافات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل قصف النازحين خلال محاولاتهم للهروب وسعيهم للعثور على مكان آمن، في ظل مرأى ومشهد العالم.

