مدرب باريس سان جيرمان يتلقى نبأ سعيدًا قبل مواجهة السوبر الفرنسي

تلقى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، نبأ سعيدًا قبل مواجهة موناكو في كأس السوبر الفرنسي.

استعاد باريس سان جيرمان خدمات حارسه الإيطالي جيانلوجي دوناروما، بعدما تعرض لإصابة دامية أمام موناكو في قمة الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة المذكورة أعلاه إصابة مرعبة لحارس المرمى دوناروما، إثر اصطدام قوي مع الإيفواري ويلفريد سينجو لاعب موناكو، مما أسفر عن إصابة مرعبة لحارس منتخب إيطاليا.

إصابة دوناروما

تدخل سينجو بحذائه في وجه دوناروما في الدقيقة 13، ما أدى إلى جروح ودماء، أجبرت حارس المرمى على مغادرة ملعب ستاد لويس الثاني، الذي احتضن مباراة موناكو وباريس سان جيرمان، التي فاز بها الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دوناروما يعزز صفوف باريس سان جيرمان أمام موناكو في السوبر الفرنسي

بعد هذه الإصابة، شارك دوناروما في تدريبات الفريق الباريسي، التي أقيمت اليوم الخميس، كما سافر رفقة بعثة البي إس جي لخوض مواجهة السوبر الفرنسي.

تقام مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري وكأس فرنسا، وفريق موناكو وصيف الدوري.

ويقام كأس السوبر الفرنسي في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير 2025 على ملعب 974، أحد الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم قطر 2022.