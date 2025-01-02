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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. المقاولون يتأهل لدور الـ 16 على حساب بتروجيت

المقاولون
المقاولون
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تأهل فريق المقاولون العرب، إلى دور الـ 16، من بطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على نظيره بتروجيت بركلات الجزاء بـ 4/3.
وكانت المباراة فى وقتها الأصلي والإضافي، قد انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، والتي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.
بهذا الفوز تأهل فريق المقاولون العرب لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليواجه الفائز من مباراة بيراميدز.
 

كاس مصر المقاولون العرب بتروجيت بيراميدز